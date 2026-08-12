Etna, all'aeroporto di Catania ore di attesa e passeggeri costretti a ripartire in macchina

Continua il caos all’aeroporto di Catania, dove i voli sono stati sospesi a causa dell’intensa attività vulcanica dell’Etna. Centinaia di passeggeri sono quindi rimasti a terra, in attesa di capire se e quando potranno imbarcarsi di nuovo per lasciare la Sicilia. Alcuni denunciano la mancanza dei banchi di informazioni delle singole compagnie aeree, che hanno inviato dei messaggi sul telefono dei clienti per avvisarli della cancellazione dei voli. I call center risultano intasati a causa delle telefonate, rendendo ulteriormente difficoltoso reperire informazioni su come cavarsela. Una coppia di turiste romane racconta che la compagnia aerea di riferimento per il proprio viaggio non fornirà un rimborso del biglietto e che ha consigliato di noleggiare un’auto per tornare nella capitale: “Non possiamo farci niente, dicono”.