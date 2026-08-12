Etna, colate di lava e fumo denso: lo spettacolo dell’eruzione

In Sicilia continua la spettacolare eruzione dell’Etna, il vulcano più attivo d’Europa e il più grande del continente. Mentre all’aeroporto di Catania i viaggiatori fanno i conti con le difficoltà innescate dal fumo e dalla cenere che si propagano dal cratere, causando la sospensione dei voli, lungo le pendici dell’Etna escursionisti e viaggiatori con lo zaino in spalla restano affascinati dalla potenza della natura: lunghe e dense colate di lava brillano nella notte, attirando curiosi ed esperti di vulcanologia che in questi giorni stanno riempiendo i social di foto e video dell’eruzione in corso.