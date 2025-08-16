La Barriera corallina in Australia ha subito la maggior perdita di coralli vivi in 40 anni

La Grande Barriera Corallina ha registrato la maggiore perdita annuale di coralli vivi nella maggior parte della sua estensione in quattro decenni di rilevazioni, secondo quanto riferito dalle autorità australiane. Tuttavia, grazie all’aumento della copertura corallina dal 2017, le morti dei coralli — causate principalmente dallo sbiancamento legato al cambiamento climatico lo scorso anno — hanno lasciato la superficie di corallo vivo nell’iconico sistema corallino vicina alla sua media di lungo periodo, ha dichiarato l’Australian Institute of Marine Science nella sua indagine annuale diffusa mercoledì.

Il cambiamento mette in evidenza un nuovo livello di volatilità per questo sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO, si legge nel rapporto. Mike Emslie, responsabile del programma di monitoraggio a lungo termine dell’agenzia di ricerca marina tropicale, ha affermato che la copertura di coralli vivi misurata nel 2024 è stata la più alta registrata in 39 anni di indagini. Le perdite partendo da un livello così alto di copertura hanno in parte attenuato i gravi effetti del clima sul più grande ecosistema corallino del mondo, che si estende per 344.000 chilometri quadrati al largo della costa nord-orientale dell’Australia, ha aggiunto.

La copertura di coralli vivi si è ridotta in un anno di quasi un terzo nella parte meridionale, di un quarto in quella settentrionale e del 14% nella regione centrale, secondo il rapporto.

A causa del caldo globale record nel 2023 e nel 2024, il mondo sta vivendo la sua più grande — e quarta in assoluto — ondata di sbiancamento di massa dei coralli, con lo stress da calore che ha colpito quasi l’84% delle aree coralline del pianeta, inclusa la Grande Barriera Corallina, secondo i dati del Coral Reef Watch della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) statunitense. Finora sono stati colpiti almeno 83 Paesi. Questo episodio di sbiancamento è iniziato nel gennaio 2023 ed è stato dichiarato crisi globale nell’aprile 2024.