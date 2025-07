Le parole dell'assessore: "Si sta risanando una intera viabilità che attendeva da tempo"

“Nell’incontro di poco fa qui, nella sede della Provincia di Pesaro e Urbino, siamo entrati nel merito degli interventi che grazie alla Protezione civile nazionale, al Governo nazionale e al Governo della Regione Marche sono arrivati sul territorio per ripristinare la viabilità, in questo caso, nelle strade provinciali”. A dirlo a LaPresse l’assessore alla Protezione civile della Regione Marche, Stefano Aguzzi (FI), che ha annunciato i 17,5 milioni di euro per il sistema viario in provincia di Pesaro e Urbino, duramente colpito dagli eventi alluvionali di maggio 2023.

“Già nei mesi precedenti abbiamo definito tutti gli interventi nei Comuni più toccati dall’alluvione 2023 sui quali siamo già intervenuti con lavori e somme consistenti. In questo caso invece ci siamo soffermati sugli interventi a favore delle strade provinciali. Sono 17 milioni e 500mila euro. Sono stati raggruppati in 14 appalti diversi e già, tutti quanti, assegnati alle ditte sui territori. Quindi entro poche settimane partiranno tutta una serie di interventi che, grazie al lavoro della Struttura commissariale che ha seguito la predisposizione, grazie alla Regione Marche che ha individuato i Comuni e le zone più colpite. Grazie al Governo nazionale che ha finanziato copiosamente questi interventi e ora al Consorzio di bonifica delle Marche, che ha avuto in affidamento queste attività legate alle strade provinciali, si riusciranno a portare a termine lavori improntati che si attendevano da anni. E’ vero che i danni sono causati dagli eventi ma spesso c’erano già problemi da anni. Si sta risanando una intera viabilità che attendeva da tempo”.

