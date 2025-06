Il presidente francese: "Richiede di agire rapidamente e non ammette ritirate"

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha aperto la Conferenza Onu sugli Oceani che si tiene a Nizza. “Oggi festeggiamo una vittoria che, in un certo senso, è una vittoria per i nostri oceani. In primo luogo, è una vittoria vedere che siamo tutti riuniti qui oggi”, ha spiegato Macron aggiungendo: “È una vittoria sulle forze dell’inerzia e dell’indifferenza, sul degrado del nostro ambiente e sul crescente disimpegno internazionale. Ma è una vittoria fragile. Richiede di agire rapidamente e non ammette ritirate”.

