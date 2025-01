La presidente della Commissione: "Non ci stiamo muovendo abbastanza velocemente, servono investimenti massicci"

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, risponde all’uscita della nuova amministrazione americana di Donald Trump dagli accordi di Parigi sul clima e rilancia sulla transizione verde proponendo un forum globale per dare nuova spinta all’energia pulita. “Non ci stiamo muovendo abbastanza velocemente. Si tratta anche di aumentare la produzione. Ogni regione deve essere in grado di produrre le tecnologie di cui ha bisogno. Si tratta di reti, di costruirne o aggiornarne 25 milioni di chilometri entro il 2030, di stoccaggio, di sviluppare la capacità di tenere accese le luci se il vento non soffia o il sole non splende. Tutto questo richiede investimenti massicci e nessuna azienda, nessun paese e nessuna regione può farlo da sola. Dobbiamo lavorare insieme e dobbiamo agire ora. Ed è per questo che oggi lanciamo il Forum globale sulla transizione energetica“, ha detto von der Leyen intervenendo al Forum mondiale economico di Davos. “Stiamo riunendo partner da tutto il mondo, dal Brasile al Regno Unito, dagli Emirati Arabi Uniti, dagli Stati Uniti al Kenya, dal Sudafrica al Canada e molti altri, e molti altri ancora a venire”, aggiunge. “Il forum globale sulla transizione energetica collega i punti del quadro, assicurando che governi, aziende, investitori trovino, in questi tempi di dura competizione geostrategica, prevedibilità, certezza e affidabilità. Voglio essere molto chiara: l’Europa resta sulla rotta e siamo pronti a lavorare con tutti gli attori globali per accelerare la transizione verso l’energia pulita”, ha concluso.

