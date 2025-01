Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al question time alla Camera

Si parla di nucleare in Italia: “Lo schema di disegno di legge sul nucleare sarà inviato questa sera alla presidenza, per essere iscritto all’esame del primo Consiglio dei ministri utile”. Lo dice il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin rispondendo al question time in Aula alla Camera.

Accordo Pichetto-Abodi-Coni

È stato siglato oggi tra il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Maria Cristina Pisani, un Protocollo d’Intesa per promuovere la partecipazione dei giovani nelle politiche per il clima e il futuro ambientale ed energetico del Paese.

“Con questo protocollo – ha dichiarato Abodi – creiamo le condizioni per sostanziare la partecipazione attiva dei giovani alle politiche legate ai temi ambientali, in tutte le loro dimensioni, sensibilizzandoli rispetto all’esigenza di acquisire crescenti conoscenze, competenze e consapevolezze sui temi strategici e la loro applicazione quotidiana, sul presupposto della sostenibilità ad ampio spettro delle relative azioni. Con l’istituzione di questo Tavolo, inoltre, vogliamo stabilire un confronto sistemico e sistematico tra il mondo giovanile e le Istituzioni per rendere le giovani generazioni partecipi di un percorso di alfabetizzazione, impegno civico e condivisione non solo di idee e strategie, ma anche dei processi di configurazione di politiche e strumenti finalizzati agli obiettivi. Questo è un ulteriore passo che consolida la sinergia già sostanziata con il collega Pichetto, anche attraverso il Servizio Civile Ambientale, e il Presidente Pisani, con la quale c’è un rapporto di stretta e costante collaborazione per interpretare in modo positivo e propositivo le esigenze e le opportunità delle nuove generazioni”.

