L'obiettivo dichiarato è trasformare il 2025 nell'anno della svolta

Si legge ‘Rispetta il Trentino‘, si scrive nuova campagna di comunicazione per una gestione corretta ma soprattutto consapevole dei rifiuti urbani. L’obiettivo dichiarato è trasformare il 2025 nell’anno della svolta: spingere al massimo la differenziata, già a livelli top in Italia, e ridurre al minimo storico la produzione di indifferenziato. Riuso, ridurre e riciclo sono infatti le parole d’ordine del quinto aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti, approvato dall’esecutivo. “In Trentino la percentuale di rifiuti riciclati si è assestata su livelli molto alti – ha detto Giulia Zanotelli, assessore all’ambiente della Provincia di Trento -. Il nuovo piano di comunicazione che prende il via in questo momento, anche con il nuovo sito web e la piattaforma informatica, mira a incentivare abitudini, comportamenti e stili di vita a un consumo responsabile, alla riduzione di rifiuti e a una corretta differenziata per ridurre il nostro impatto ambientale e preservare il nostro territorio. In questo disegno, l’ultimo tassello sarà l’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti che ci consentirà di diminuire drasticamente anche la percentuale di rifiuti residui non riciclabili”. Il Trentino corre dunque verso la reale sostenibilità ambientale, innescando una sorta di chiamata alla responsabilità collettiva. Residenti, imprese, scuole, associazioni, gestori ambientali ma anche turisti: tutti sono chiamati a fare la proprio parte per rispettare ancora di più l’ambiente dolomitico.

L’Agenzia provinciale per la protezione ambientale, soggetto attuatore della campagna, ha individuato i mezzi per raggiungere tutti in modo chiaro e diretto. È infatti online il nuovo sito web rispettailtrentino.it”http://rispettailtrentino.it”, punto di riferimento dell’informazione istituzionale in materia di rifiuti in Trentino. Nel sito c’è una sintesi del Piano provinciale di gestione dei rifiuti con gli obiettivi fissati e i risultati ottenuti fino a questo momento e un quadro dei soggetti che si occupano di gestire la raccolta dei rifiuti sul territorio. Con un semplice applicativo l’utente potrà selezionare il proprio Comune e scoprire l’ente gestore di riferimento, collegandosi immediatamente al relativo sito web e ottenere così tutte le informazioni principali relative alla raccolta differenziata; visualizzare la descrizione di come funzionano le filiere del riciclo attive in Trentino, come si trasformano e cosa diventano i rifiuti che vengono prodotti, la descrizione delle app per la raccolta differenziata. Inoltre il sito include una sezione dedicata alla diffusione di buone pratiche per la prevenzione dei rifiuti e l’adozione di stili di vita consapevoli, mirati a ridurre l’impatto ambientale, con approfondimenti specifici, manuali di supporto e video esplicativi. Parallelamente al sito web è attiva anche la piattaforma educativa ‘RI-Academy’, uno spazio digitale rivolto ai cittadini di qualsiasi età, per promuovere sul territorio la cultura delle ‘3 R’, riduzione, riuso e riciclo. Gli utenti, registrandosi gratuitamente alla piattaforma, potranno consultare decine di risorse formative e di intrattenimento culturale, disponibili in streaming on-demand, per imparare a gestire in modo più sostenibile i propri rifiuti domestici: percorsi formativi sviluppati dai tecnici di Appa in materia di rifiuti, videolezioni, narrativa digitale, film e documentari, podcast, letture di approfondimento, giochi online e quiz per approfondire e testare il proprio grado di preparazione sui diversi argomenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata