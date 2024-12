L'uomo è deceduto a Bondone dopo due mesi di agonia all'ospedale Santa Chiara

E’ morto dopo avere contratto l’encefalite a seguito del morso di una zecca. Riccardo Scalmazzi, 57 anni di Bondone, in Trentino, è deceduto dopo due mesi di agonia all’ospedale Santa Chiara di Trento. Lo riporta il quotidiano L’Adige. Le condizioni dell’uomo erano precipitate nelle ultime due settimane, la notte scorsa il decesso. Per il Trentino è la terza vittima in tre anni per encefalite da zecca.

