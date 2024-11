Lo comunica la presidenza ungherese del Consiglio Ue su X

Anche l’Europa viene in soccorso dell’Italia per i danni dovuti ad alluvioni e inondazioni. “Il Consiglio dell’Ue ha deciso di mobilitare il Fondo di solidarietà dell’Unione europea per assistere la Germania e l’Italia in seguito alle inondazioni verificatesi nel 2024. Questo fondo offrirà un sostegno significativo a entrambi gli Stati membri mentre lavorano per riprendersi dai danni causati all’inizio di quest’estate”. Lo comunica la presidenza ungherese del Consiglio Ue su X.

