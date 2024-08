Un modo originale per nutrirli e permettergli di sopportare meglio le temperature afose

Anche gli animali stanno soffrendo il caldo record degli ultimi giorni in Italia e, dopo un fine settimana di afa, il Bioparco Zoom di Torino ha deciso di trovare dei rimedi per sconfiggerlo. Gli animali che amano l’acqua – come pinguini, ippopotami, lontre e tigri – passano le loro giornate in ammollo, per tutti gli altri gli operatori del parco hanno preparato freschi e gustosi ghiaccioli e li hanno inseriti all’interno dei vari habitat, nascosti o appesi come attività di arricchimento e premio, affinché gli animali dello zoo possano divertirsi nella loro ricerca. Questi snack rinfrescanti vengono preparati ogni giorno e contengono, per i carnivori, pezzi di carne o pesce, mentre per giraffe, lemuri, suricati o gibboni, deliziosi pezzi di frutta.

