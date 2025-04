Lo rivela un rapporto Copernicus-Wmo dedicato allo stato europeo del clima. Il 2024 l'anno più caldo mai registrato

“L’Europa si sta riscaldando più rapidamente degli altri continenti“. Questo in sintesi il messaggio del rapporto congiunto messo a punto da Copernicus climate change service (C3s) e dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) dedicato allo stato europeo del clima (‘European state of the climate 2024’).

Secondo il nuovo rapporto “l’Europa è il continente che si riscalda più rapidamente e gli impatti del cambiamento climatico sono evidenti”. Il 2024 è stato “l’anno più caldo mai registrato per l’Europa, con temperature record nelle regioni centrali, orientali e sudorientali”. Le tempeste sono state “spesso violente e le inondazioni diffuse, causando almeno 335 vittime e colpendo circa 413mila persone”.

Nel corso dell’anno, c’è stato “un notevole contrasto est-ovest nelle condizioni climatiche, con condizioni estremamente secche e spesso calde da record a est, e condizioni calde ma umide a ovest”. Copernicus è implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della commissione Europea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata