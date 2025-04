È quanto emerge dal bollettino aggiornato messo a punto da Copernicus climate change service

Il mese passato è stato il marzo più caldo di sempre per l’Europa. È quanto emerge dal bollettino aggiornato messo a punto da Copernicus climate change service (C3s), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della commissione Europea. Secondo l’analisi marzo 2025 è stato il mese con il ghiaccio marino invernale artico al livello più basso. È stato il 20esimo mese negli ultimi 21 mesi in cui la temperatura media globale ha superato gli 1,5 gradi rispetto al periodo pre-industriale (prima soglia dell’accordo di Parigi).

Secondo Samantha Burgess, strategic lead for Climate del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, “marzo 2025 è stato il marzo più caldo per l’Europa, evidenziando ancora una volta come le temperature continuino a battere i record. È stato anche un mese con precipitazioni estreme contrastanti in tutta Europa, con molte aree che hanno vissuto il loro marzo più secco mai registrato e altre il loro marzo più piovoso mai registrato da almeno gli ultimi 47 anni”. A livello globale è stato il secondo marzo più caldo di sempre con una media di 0,65 gradi centigradi al di sopra della media 1991-2020 e 1,60 gradi sopra il livello pre-industriale.

Il ghiaccio marino artico ha raggiunto la sua estensione mensile più bassa per marzo nei 47 anni di record satellitari, al 6% al di sotto della media. Nella regione artica, le concentrazioni di ghiaccio marino erano inferiori alla media nella maggior parte dei settori oceanici al di fuori del Mar Glaciale Artico centrale, in particolare nel Mare di Barents e nel Mare di Okhotsk. Il ghiaccio marino antartico ha registrato la sua quarta estensione mensile più bassa per marzo, con il 24% al di sotto della media. Nella regione antartica, le concentrazioni di ghiaccio marino erano inferiori alla media nella maggior parte dei settori oceanici, con l’eccezione del Mare di Weddell occidentale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata