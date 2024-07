Enrico Fontana presenta il rapporto sulle Ecomafie 2024

Enrico Fontana, il responsabile dell’Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente, presenta il rapporto sulle Ecomafie 2024: “A trent’anni dalla prima edizione, ci racconta un paese in cui l’illegalità ambientale purtroppo cresce a fronte di un aumento dei controlli”, ha spiegato. “Aumenta l’illegalità ambientale grazie al lavoro di chi si oppone – commenta invece il presidente di Legambiente Stefano Ciafani – mancano però ancora alcuni tasselli. Speriamo che possano essere colmati grazie al recepimento della nuova direttiva sulla tutela penale dell’ambiente che è stata approvata all’inizio di quest’anno”. In questo senso, Ciafani entra nel merito anche dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio previsto dal nuovo DDL Nordio: “Queste norme non aiutano, perché fanno venir meno alcuni strumenti che permettono di rilevare i cosiddetti reati spia dietro ai quali si nascondono le grandi illegalità. Non ci piacciono questi provvedimenti che smontano pezzi di norme all’interno di un quadro più complesso”.

