Al primo posto la cilentana Pollica, al secondo posto il comune del Leccese Nardò

Premiate all’Aquario romano 21 località turistiche marine e 12 lacustri attente alla qualità dell’acqua e alla sostenibilità con le “Cinque vele di Legambiente e Touring Club Italiano”. Al primo posto la cilentana Pollica (Sa) e al secondo posto il comune del Leccese Nardò. “Un risultato straordinario. Ci confermiamo in classifica e quest’anno abbiamo un riconoscimento incredibile che ci rende particolarmente orgogliosi del lavoro svolto in questi anni” dice il sindaco di Nardò Giuseppe Mellone. La novità dell’edizione di quest’anno è il premio ai comuni “Amici delle tartarughe marine” che saranno segnalati all’interno della guida con il simbolo della tartaruga. Sono 33 quelli che potranno fregiarsi di questo marchio. Tra questi c’è il comune toscano di Castiglione della Pescaia, a ritirare il premio la sindaca Elena Nappi: “Orgogliosi di essere un territorio amico delle tartarughe, dal 2019 la caretta caretta ci fa visita e credo che il comune rispecchi la volontà della sua amministrazione nei confronti della tutela ambientale. Quando la natura ti rispetta la natura ti riscopre”. “Sono iniziative che pagano. La visibilità che abbiamo dato ai comuni a 5 vele – ha sottolineato il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani – ha permesso da una parte una sana competizione tra di loro e dall’altra parte di far salire comuni che negli anni precedenti ne avevano di meno. Questo è stato possibile replicando esperienze messe già in campo e anche tramite la collaborazione dell’associazione sui territori”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata