Buio anche sulla facciata di Palazzo Montecitorio e Piazza del Parlamento

La Camera dei deputati aderisce all’iniziativa Earth Hour 2024, evento globale sui temi dei cambiamenti climatici, previsto per oggi, sabato 23 marzo. In serata saranno quindi spente le luci delle facciate della Camera di Palazzo Montecitorio e di Piazza del Parlamento per un’ora, dalle ore 20.30 alle 21.30.

“In occasione dell’iniziativa Earth Hour, la Cupola della Basilica di San Pietro verrà spenta questa sera per un’ora a partire dalle 20.30” ha detto padre Enzo Fortunato, direttore della comunicazione della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. “Un gesto simbolico – ha spiegato – per sensibilizzare e ispirare donne e uomini del nostro tempo al rispetto di Nostra Madre Terra e ad agire contro la crisi climatica. Nella sua Enciclica Laudato Si’ Papa Francesco ci ricorda che la questione ecologica deve essere incentrata sull’etica e sulla giustizia sociale e che ciò che sta accadendo alla terra, la ‘nostra casa comune’, è una sfida senza precedenti che riguarda la nostra responsabilità verso gli altri e le generazioni future. Spegnendo le luci della Cupola della Basilica di San Pietro per l’Ora della Terra, ci uniamo in preghiera e azione, testimoniando la nostra volontà di proteggere la ‘casa comune’ che Dio ci ha affidato, affinché dopo questa breve oscurità risplenda la luce come segno di speranza per un futuro sostenibile e in armonia con la creazione”.

