Traffico in tilt a Bologna: protesta degli automobilisti, sfiorato lo scontro

Nuovo blocchi stradale di Ultima generazione, questa volta a Bologna. Il gruppo di attivisti – dodici, secondo quanto riferito in un comunicato dello stesso movimento per il clima – ha bloccato la circolazione sulla Statale 64 Porrettana e Strada Statale 9 ‘Via Emilia’. I giovani si sono seduti sulla carreggiata per impedire il passaggio dei veicoli, srotolando striscioni arancioni con la scritta ‘Fondo riparazione’. Alcuni indossavano al collo un cartello con i nomi delle vittime dell’alluvione dell’Emilia, altri si sono legati con le catene. La protesta ha avuto inizio introno alle 8.15. “Alcuni automobilisti sono scesi dalle loro vetture e hanno provato a togliere di mano gli striscioni e spostare i manifestanti. Alcuni dei manifestanti hanno mostrato il foglio che portavano al collo recante l’elenco delle vittime dell’alluvione. Inoltre un giovane estraneo alla campagna di Ultima Generazione ha deciso di aggiungersi alla protesta di sua spontanea volontà”, spiegano da Ultima generazione in una nota. Le forze dell’ordine intervenute per sgomberare la carreggiata “dopo aver rotto le catene con delle tenaglie, hanno infine caricato le persone, che hanno fatto resistenza passiva sulle volanti e le hanno portate in questura per gli accertamenti necessari”, aggiungono. La circolazione è ripresa circa 40 minuti dopo.

