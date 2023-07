Temporali sempre più violenti e frequenti sono conseguenza del cambiamento climatico. E’ quanto sostiene Luca Mercalli, meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico, in un’intervista a LaPresse. “Il cambamento climatico incide sull’intensità maggiore dei fenomeni che sono più frequenti. I temporali non sono una novità, il punto è che una temperatura maggiore li rende più violenti. È più di una settimana che abbiamo fenomeni ripetuti sulle stesse regioni con un’intensità da record. Questo stupisce”, ha dichiarato l’esperto commentando le tempeste che si stanno abbattendo in questi giorni in Lombardia.

“La connessione tra il cambiamento climatico e i fenomeni a cui stiamo assistendo – aggiunge Mercalli – è diretta per quanto riguarda le ondate di calore perché il problema è il riscaldamento globale, la temperatura che aumenta su tutto il Pianeta. Per quanto riguarda i temporali, invece, l’aria calda e umida quando trova opportune condizioni fisiche si solleva e crea dei temporali. Maggiore caldo e l’umidità genera temporali più violenti”.

