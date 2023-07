Temporali al Nord, afa al Centro e al Sud

Caronte bis infuoca l’Italia. Caldo intenso e tempo soleggiato al Centro-Sud, dove le temperature supereranno ancora la soglia dei 40 gradi: è quanto fanno sapere gli esperti di ilMeteo.it. Al Nord invece l’anticiclone africano Caronte è minato da correnti instabili atlantiche: già dal mattino saranno possibili dei temporali anche. Con il passare delle ore il maltempo interesserà anche le pianure, attenzione a possibili eventi estremi.

Nord

Già al mattino il tempo risulterà spesso instabile lungo l’arco alpino, con temporali anche intensi soprattutto sulla Val d’Aosta. Altrove avremo alternanza tra nubi e schiarite, in un contesto però asciutto. Dopo metà giornata i temporali diverranno via via più frequenti sulle Alpi e sulle Prealpi, fino a scendere verso le zone di pianura entro sera; rischio nubifragi tra Lombardia e Veneto. Temperature: valori massimi fino a 31 gradi a Milano e Venezia, 36 a Bologna.

Centro e Sardegna

Continua a farsi sentire l’ingombrante presenza dell’anticiclone africano Caronte: dal mattino fino a sera il tempo risulterà sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni, soltanto sulla Toscana avremo una nuvolosità più compatta ma senza fenomeni associati. In Sardegna attesi nuovi picchi di calore estremo. Ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali, mari localmente mossi. Temperature: valori massimi fino a 37 gradi a Firenze, 38 a Roma.

Sud e Sicilia

Anticiclone africano Caronte che domina incontrastato anche in questo avvio di settimana: dal mattino fino a sera gran caldo su tutte le regioni, tanto sole ovunque e clima caratterizzato da temperature massime superiori ai 40 gradi in molte località. Venti localmente di moderata intensità dai quadranti meridionali sulla Puglia. Temperature: punte massime fino a 41 gradi a Bari, 38 a Napoli, 39 a Palermo.

