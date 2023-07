In molte città sono stati superati i 40°C

Gran parte dell’Europa nella morsa del caldo torrido. Quest’estate le temperature stanno toccando livelli record eppure ciò non ha fermato milioni di persone che hanno deciso di partire per le vacanze: tra città d’arte, mare e montagna.

In molte città, tra le quali Roma e Atene, sono stati superati i 40°C. Nella Capitale italiana molti turisti si sono rinfrescati con l’acqua delle fontane, cercando di proteggersi dal sole con ombrelli e cappelli. C’è chi, invece, a Istanbul, in Turchia, ne ha approfittato per farsi un tuffo al mare.

