L’Italia in Consiglio Ambiente, in corso a Lussemburgo, si è detta contraria al provvedimento su regolamento sul ripristino della natura. Lo riferiscono fonti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Oggi ministri dell’Ambiente dell’Ue dovrebbero raggiungere un orientamento generale che fungerà da mandato per i negoziati con il Parlamento europeo.

La proposta mira a ripristinare gli ecosistemi, gli habitat e le specie nelle zone terrestri e marine dell’Ue. Chiede agli Stati membri di stabilire misure di ripristino che coprano almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell’UE entro il 2030 e, in ultima analisi, tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata