Centinaia di volontari hanno pulito le spiagge di Rio de Janeiro nella Giornata Mondiale degli Oceani. L’iniziativa è stata organizzata per raccogliere spazzatura e detriti sul tratto di costa del quartiere di São Conrado, tra i più iconici della città, nonché uno dei più attivi nella lotta alla conservazione del mare e alla protezione ambientale. I partecipanti si sono tenuti per mano creando una lunga fila per “abbracciare l’oceano” e per attirare l’attenzione sullo smaltimento improprio dei rifiuti, in particolare della plastica, che ha causato danni significativi agli oceani.

