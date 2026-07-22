Caso Delmastro, Conte a Meloni: "Ravvedetevi, in Aula vi contrasteremo in ogni modo"

“Dicono di ispirarsi a Borsellino. Ma ditemi cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola un’indagine su un clan mafioso. Perché di questo si tratta. Come possono loro richiamarsi a Borsellino?”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte durante la conferenza stampa convocata nella sede del partito sul caso Delmastro.

“Lancio un appello alla premier Meloni: dimostri che quel che dice e il suo ispirarsi a Borsellino ha un fondamento nella concreta azione. Il 30 rimangiatevi questo voto vergognoso della Giunta per le autorizzazioni e ravvedetevi, perché noi non possiamo permettere che amichetti di partito siano scudati. In questo caso siamo addirittura un gradino oltre la vicenda Santanché. Noi ci saremo e vi contrasteremo in ogni modo”.