Caso Roggero, nel Ddl di Futuro Nazionale il pericolo “percepito” per la legittima difesa

Legittima difesa per reagire a un pericolo «percepito» e domicilio che si estende alle «immediate vicinanze». Sono alcune delle proposte di Futuro Nazionale sull’onda del dibattito pubblico innescato dalla conferma in Cassazione della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero. Il gioielliere del Cuneese è in carcere per duplice omicidio, tentato omicidio e porto abusivo d’armi per aver freddato a colpi di pistola due responsabili di una rapina ai suoi danni, e ferito un terzo, fuori dal negozio subito dopo il fatto.

Negli uffici di Futuro Nazionale alla Camera, i deputati “vannacciani” Laura Ravetto, Edoardo Ziello e Rossano Sasso presentano la loro proposta di legge appena depositata per riformare la disciplina della legittima difesa.

La principale modifica dell’articolo 52 del codice penale riguarda il concetto di pericolo. Affinché scatti la legittima difesa questo deve essere «attuale». “Noi aggiungiamo il concetto di pericolo «percepito»”, spiega Ravetto. “Secondo noi è abbastanza semplice per un giudice valutare ex post, con l’aria condizionata del suo ufficio, l’attualità o meno del pericolo. Ma mettiamoci nei panni dei soggetti di cui viene violata abitazione, di cui vengono aggrediti i familiari e derubati i beni. Qual è la percezione del pericolo che ha questo soggetto? Se dei ladri vengono in casa e fuoriescono dalla mia abitazione io posso ritenere che possono ancora tornare indietro perché ad esempio sbarro la porta di casa. Significa che per me c’è ancora il pericolo”.