Intervento della polizia in pista: l'azione è parte della campagna 'Make them pay'

Una ventina di attivisti ambientalisti di Scientist Rebellion, Extinction Rebellion e Ultima Generazione ha bloccato alle 10 di mattina l’accesso a Malpensa Prime, lo scalo aeroportuale per i voli privati di Milano. Imbrattate le vetrate del terminal e invase le piste: “Dieci cittadini in protesta hanno inoltre fatto ingresso sulla pista dell’aeroporto sedendosi e incollando le proprie mani sull’asfalto di fronte a un jet parcheggiato”, spiegano le organizzazioni in un comunicato. Le persone coinvolte sono infine state allontanate dall’aeroporto e portate via dalla Polizia. L’azione rientra nell’ambito della capagna ‘Make them pay’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata