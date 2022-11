Foto dall'archivio

E' possibile adottare anche un albero o un'ape: progetti sostenibili ed ecofriendly

Proteggere le api anche a Natale. 3Bee, la startup nata nel 2017 con l’obiettivo di proteggere le api con la tecnologia, torna in campo per Natale, attraverso molteplici progetti che invitano tutti a contribuire concretamente alla salvaguardia delle api, insetti fondamentali per la tutela dell’intero ecosistema e del mantenimento della biodiversità. Adotta un alveare, adotta un’ape o un albero, sono così tre idee sostenibili ed ecofriendly a portata di click che rappresentano un piccolo gesto e un dono di Natale con l’obiettivo di sensibilizzare quante più persone possibili sull’importanza della protezione delle api e a temi quali “biodiversità”, “insetti”, “animali”,” piante” ed “ecosistemi”.

Regalare un alveare per Natale è anche un’opportunità concreta di fare qualcosa di utile per l’ambiente e il nostro pianeta. Regalando un alveare si sostiene pertanto una realtà apistica italiana e virtuosa che si fa carico ogni giorno del benessere e della salute delle proprie api, spiega 3Bee. E in questo modo anche del nostro pianeta. Sostenere il prezioso lavoro degli apicoltori locali e diffondere consapevolezza sull’importante ruolo delle api per la biodiversità sono i valori che guidano da sempre il lavoro di 3Bee.

Grazie alla tecnologia innovativa di 3Bee, sottolinea una nota della startup contribuire alla salvaguardia delle api non è mai stato così facile. Attraverso il progetto “adotta un alveare” sul sito web di 3Bee mediante un semplice click virtuale chiunque può adottare o regalare un alveare a una persona cara. Chi adotta un alveare a distanza riceve il certificato di adozione personalizzato e le credenziali per accedere all’app di 3Bee, dove monitorare 24/7 le api dell’alveare adottato. Inoltre, al momento della scelta, a seconda dell’ambiente in cui le api sono stanziate, è possibile selezionare la tipologia di fioritura da impollinare e quindi il miele da produrre (scegliendone tra oltre 40 varietà). Miele che, una volta pronto, nel rispetto della stagione apistica, verrà recapitato direttamente a casa dell’adottatore. Sarà inoltre possibile seguire i progressi e i vantaggi che ogni adozione ha portato. Ogni alveare è curato e gestito esclusivamente con metodi sostenibili, e gli apicoltori utilizzano la tecnologia 3Bee che permette loro di programmare al meglio l’attività e ottimizzarne la gestione, mediante il monitoraggio di peso, temperatura interna ed esterna, umidità e intensità sonora. Attraverso la tecnologia 3Bee, ogni adozione consente di proteggere da 1000 fino a 10 mila api e produrre fino a 5kg di miele.

Il progetto adotta un alveare diventa anche fisico attraverso le Box di 3Bee, speciali cofanetti regalo che contengono un libro educativo con curiosità e informazioni utili di oltre 170 pagine, l’adozione dell’alveare tra i 150 apicoltori italiani selezionati, fino a 1kg di miele inviato direttamente a casa, il certificato personalizzato con l’impatto sulle api e gli aggiornamenti continui dell’alveare con foto e video che monitorano lo stato di salute delle api.

