Il Paese è al settimo posto del Climate Change Performance Index 2023

Il Marocco si è posizionato al settimo posto nella classifica globale dei paesi maggiormente impegnati nella lotta contro il cambiamento climatico. È quanto emerge dalla classifica del “Climate Change Performance Index 2023”, il rapporto sulla performance climatica dei principali Paesi del mondo redatto da Germanwatch, CAN e New Climate Institute e pubblicato ieri in occasione della COP27 in Egitto. La classifica tiene conto di quattro criteri principali: politica climatica, emissioni di gas serra, consumo energetico e misure a favore delle energie rinnovabili.

Su un totale di 63 paesi, il Marocco sale di una posizione rispetto allo scorso anno collocandosi così tra i 10 paesi più performanti del CCPI per quest’anno e sorpassando Stati notoriamente virtuosi come la Norvegia (10°) , il Regno Unito (11°) e la Germania (16°). Francia e Spagna si sono posizionati 23° e 28° in classifica, mentre l’Italia rimane ferma alla 29° posizione.

Come di consueto, sono rimasti vacanti i primi tre posti del CCPI, dove nessun Paese conduce una politica climatica ritenuta sufficientemente ambiziosa rispetto all’obiettivo di contenere il riscaldamento globale a +1,5°C.

