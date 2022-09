Il presidente del consorzio: "Negli ultimi 20 anni in Italia i rifiuti sono aumentati del 3-4-5 % l'anno"

(LaPresse) – “Negli ultimi 20 anni in Italia i rifiuti sono continuamente aumentati del 3-4-5 percento l’anno. È molto difficile trovare un altro business con un trend così tranquillo, stabile e di crescita. In qualunque altro settore questa tendenza non c’è. La nostra è una civiltà che produce rifiuti per cui occuparsi di rifiuti non è più un mestiere di serie B, come forse era anni fa, ma è diventato di serie A e importante, proprio per la sopravvivenza del Pianeta”. Così il presidente di Conou (Consorzio nazionale degli oli minerali usati), Riccardo Piunti, in occasione dell’incontro ‘L’economia circolare: traino per l’occupazione in Italia’, nell’ambito del Festival Circonomia, dedicato all’economia circolare, a Palazzo Banca d’Alba ad Alba (Cuneo).

