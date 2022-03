Il sindaco Bucci: "Il mondo di Ocean Race porta ancora una volta la nostra città al centro dell'interesse internazionale"

(LaPresse) Si è aperto lunedì nel capoluogo ligure il Genova Process, la serie di incontri, organizzati da The Ocean Race in collaborazione con il Comune di Genova, che coinvolgono portatori di interesse di altissimo livello da tutto il pianeta, per la definizione di una bozza di principi di una potenziale Dichiarazione dei Diritti degli Oceani, che verranno presentati all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York nel settembre 2023. E’ questo il Genova Process che pone il capoluogo ligure al centro di un percorso straordinario, parallelo al giro del mondo a vela in equipaggio che arriverà per la prima volta in Italia, proprio a Genova, nel 2023. Ad accogliere i partecipanti del workshop è stato il Sindaco di Genova, Marco Bucci. “Il mondo di Ocean Race porta ancora una volta la nostra città al centro dell’interesse internazionale. Non solo per lo sport, ma anche per i contenuti legati alla tutela dell’ambiente e del mare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata