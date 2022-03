Protesta contro le politiche ambientali del governo

Alcune decine di attivisti ecologisti hanno inscenato una protesta davanti al Ministero della Transizione Ecologica, a Roma, a due giorni dalla Giornata Mondiale dell’Acqua, per puntare l’attenzione su quelle che ritengono scelte politiche sbagliate da parte del governo: la mancanza di volontà e capacità nell’attuare politiche efficaci di contrasto ai cambiamenti climatici e l’ottusità di voler lasciare un bene comune come l’acqua nelle mani dei gestori privati, nonostante un Referendum plebiscitario e per dire no al Ddl Concorrenza.

