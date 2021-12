Colpita soprattutto la provincia di Saskatchewan

Una ondata di freddo estremo ha colpito il Canada occidentale nel giorno di Santo Stefano, con temperature record che hanno toccato i 50 gradi sotto zero. Secondo Environment Canada, l’allarme di freddo estremo era in vigore per numerose località, tra cui la città di Saskatoon. Gli esperti si aspettano diversi giorni di freddo intenso, a causa di una cresta artica di alta pressione che spinge aria fredda nella provincia di Saskatchewan. L’agenzia governativa ha affermato che il punto più freddo in Canada domenica pomeriggio è stato di -50 gradi a Rabbit Kettle, nei territori nord-occidentali del Canada. Gli abitanti delle zone colpite sono stati invitati a restare in casa a causa dell’elevato rischio di congelamento e ipotermia.

