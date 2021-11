Così il presidente della conferenza Onu chiudendo a Glasgow la plenaria informale

(LaPresse) “E’ una vittoria fragile anche se abbiamo mantenuto in vita il tema degli 1,5°”. Così il presidente della Cop26, Alok Sharma, chiudendo a Glasgow la plenaria informale del summit, durata circa 180 minuti, in vista della plenaria conclusiva formale. “Abbiamo raggiunto un accordo storico ma non basta averlo firmato, sarà importante che i Paesi mantengano l’impegno”.

