Lunga conferenza stampa del presidente Usa alla conclusione del vertice dei leader a Glasgow

(LaPresse) La Cina “francamente ha fatto un grande errore” a non partecipare alla Cop26 e lo stesso “vale per la Russia”. A dirlo il presidente Usa, Joe Biden, in conferenza stampa a Glasgow, al termine del vertice dei leader nell’ambito della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite. “Abbiamo fatto molto, ma abbiamo ancora molto da fare”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata