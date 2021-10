Erano state installate da Extinction Rebellion per sensibilizzare sul cambiamento climatico

(LaPresse) – Sono state rimosse questa mattina dai carabinieri della compagnia Napoli Centro e dai vigili del fuoco le maschere di cartapesta installate durante la notte sulle statue del centro della capoluogo partenopeo. “The voice OFF the Planet” è un’installazione attraverso la quale un’associazione ambientalista, Extinction Rebellion, incoraggia una presa di responsabilità in merito a tutto ciò che riguarda l’inquinamento e la crisi climatica. Le installazioni sono state sistemate nello stesso giorno in diverse città italiane.

