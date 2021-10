L'intervento dell'attivista ugandese a Fridays for Future a Milano

(LaPresse) Dopo l’incontro con Mario Draghi in prefettura a Milano giovedì, l’attivista ugandese di Fridays For Future Vanessa Nakate venerdì ha partecipato alla marcia organizzata dal movimento da piazza Cairoli per le vie di Milano, insieme alla leader Greta Thumberg e alla portavoce di Fridays For Future Italia Martina Camporelli. “Non abbiamo causato noi il cambiamento climatico, ma noi ne stiamo subendo le peggiori conseguenze. Ecco perchè non possiamo stare zitti”, ha detto l’attivista 24enne sul palco allestito per gli interventi.

