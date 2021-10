L'attivista dal palco del Friday For Future: "Più aspettiamo più danni saranno irreversibili"

(LaPresse) – “Ciao Milano, ciao tutti”. Così in italiano Greta Thunberg ha aperto il suo intervento dal palco della manifestazione dei Fridays for future a nel capoluogo lombardo. “Proprio qui, ministri da tutto il mondo discutono della crisi climatica e dicono di avere la soluzione, ma abbiamo visto le loro bugie e il loro bla bla bla e siamo stanchi” ha sottolineato l’attivista.”Loro discutono ma la crisi climatica è qui e ora e continua a mietere centinaia di migliaia di vittime in tutto il mondo, soprattutto nelle aree più colpite. La crisi climatica peggiorerà sempre più, e più aspettiamo, più i danni saranno irreversibili” ha aggiunto Greta.

