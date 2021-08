La cover del primo numero della rivista è dedicata all'attivista del clima

L’attivista per il clima Greta Thunberg è diventata la prima persona a finire sulla copertina di ‘Vogue’ Scandinavia, nella prima edizione pubblicata della rivista. Nell’intervista che accompagna il pèrimo numero, Thunberg, conosciuta per aver dato ispirazione al movimento Fridays for Future, ha detto che l’ultima volta che ha acquistato degli abiti è stato un anno fa ed erano di seconda mano.

L’immagine è di Iris e Mattias Alexandrov Klum e ritrae Greta Thunberg sull’erba, mentre accarezza un cavallo.

Nella lunga intervista a lei dedicata su ‘Vogue’, si parla soprattutto di fashion e moda, responsabili, secondo l’attivista, anche della salute del pianeta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Greta Thunberg (@gretathunberg)

