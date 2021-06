Si stima che abbia sputato cenere e fumo a più di due chilometri di altezza sopra la base del cratere

(LaPresse) – Dopo diversi mesi di calma, è ripresa l’eruzione del vulcano Rincon de la Vieja in Costa Rica, nella zona di Guanacaste. Si stima che abbia sputato cenere e fumo a più di due chilometri di altezza sopra la base del cratere. Il capo della Commissione nazionale di emergenza Lidier Esquivel ha invitato i residenti a non avvicinarsi al vulcano e ad evitare le aree vicine. La Commissione sta inviando personale per valutare lo stato dei ponti e dei principali attraversamenti fluviali per determinare la sicurezza dell’area.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata