Si lavora per la realizzazione di 8 progetti: 4 per la riforestazione delle città e 4 per le comunità energetiche

Festa delle farfalle oggi al santuario dell’isola d’Elba. Una festa che arriva in piena campagna raccolta fondi di Legambiente, finalizzata alla realizzazione di 8 progetti, 4 per la riforestazione delle città e 4 per le comunità energetiche. Un appello alla raccolta fondi che si concluderà il prossimo 6 giugno è arrivato anche nel corso di Notte Azzurra, l’evento organizzato in vista degli Europei di Calcio condotto da Amadeus su RaiUno e al quale ha partecipato ieri sera la nostra Nazionale.

Il santuario delle farfalle dedicato alla memoria di Ornella Casnati è stato inaugurato il primo maggio 2009. È stato finanziato da un progetto congiunto di Enel e Legambiente. Progettato e realizzato da Leonardo Dapporto, Ornella Casnati, Angelino Carta, Umberto Mazzantini con la stretta collaborazione col Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e, in particolare, del direttore Franca Zanichelli. Lungo i circa due chilometri di sentiero sono stati sistemati circa 50 cartelli che illustrano quasi tutte le specie di farfalle che possono essere osservate e le principali caratteristiche ambientali e biogeografiche che rendono questo luogo così importante per questi animali.

Fino al 6 giugno sarà possibile sostenere la campagna raccolta fondi di Legambiente chiamando o mandando un sms al numero solidale 45593. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile. Con i fondi raccolti si andranno a realizzare 4 progetti di forestazione, nelle città metropolitane di Torino, Milano, Roma e Napoli, e 4 progetti di comunità energetiche, in collaborazione con associazioni e fondazioni impegnate in progetti sociali in aree periferiche di città metropolitane. Con questa campagna Legambiente conclude i festeggiamenti per i suoi 40 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata