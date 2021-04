Così l'ecoattivista Greta Thunberg in un videomesaggio in occasione della Giornata della Terra

(LaPresse) “Siamo nel 2021 e il fatto che siamo ancora qui a parlare dei sussidi ai combustibili fossili e’ una vergogna, significa che non abbiamo capito l’emergenza climatica”. Così l’ecoattivista Greta Thunberg in un videomesaggio in occasione della Giornata della Terra in cui ha definito anche “insufficienti” i provvedimenti e le politiche attuali sul cambiamento climatico.

