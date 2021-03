Si tratta di una specie a rischio estinzione. Erano impacchettate con del nylon

Le autorità aeroportuali delle Isole Galapagos, in Ecuador, hanno scoperto una valigia in cui erano nascoste 185 tartarughe di terra in via di estinzione. I cuccioli, che avevano meno di tre mesi di vita, sono stati trovati avvolti individualmente in plastica. Dieci non sono sopravvissuti, mentre le tartarughe sopravvissute sono state affidate alle cure di una squadra del Parco Nazionale delle Galapagos.

