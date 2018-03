Lombardia, ecco giunta Fontana: metà assessori a Lega, solo 5 donne

Due le riconferme, entrambe in quota Forza Italia. Si tratta di Fabrizio Sala, che rimane vicepresidente, con delega a Ricerca, innovazione, università e export, e Giulio Gallera, confermato assessore al Welfare. Forzisti sono anche Alessandro Mattinzoli, allo Sviluppo economico, e Melania Rizzoli, assessore a Istruzione, Formazione e Lavoro. In giunta va anche l'ex presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo (Ncl), che riceve le deleghe all'Ambiente e al Clima. Per la Lega ci sono Pietro Foroni, assessore a Territorio e Protezione civile, Davide Caparini, assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Massimo Sertori, con delega a Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, Claudia Maria Terzi, alle Infrastrutture, Trasporti e mobilità, Stefano Bolognini, assessore a Politiche sociali e abitative e Disabilità, Silvia Piani, Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, Martina Cambiaghi, allo Sport e Giovani. Dalla lista civica 'Fontana Presidente' arriva Stefano Bruno Galli, assessore ad Autonomia e alla Cultura. In quota Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza e Lara Magoni, assessore a Turismo e Marketing territoriale. Sono quattro i sottosegretari: Fabio Altitonante, Forza Italia, avrà le deleghe a Rigenerazione e Sviluppo area Expo. Ai Rapporti con il Consiglio regionale va Fabrizio Turba (Lega) mentre Alan Rizzi (Forza Italia) curerà i Rapporti internazionali e Antonio Rossi, assessore uscente allo Sport, si occuperà dei Grandi eventi sportivi. Otto assessori sono stati scelti tra i consiglieri regionali eletti. A questi subentreranno temporaneamente i primi dei non eletti nelle rispettive circoscrizioni provinciali.

La prima giunta si riunirà mercoledì 4 aprile alle ore 11, e il nuovo governatore ha esplicitato l'intenzione di "iniziare subito nella semplificazione dei rapporti tra i cittadini, le associazioni e la Regione". "Attueremo il taglio del ticket sanitario regionale già dalla prima seduta", promette Giulio Gallera, che si dice "molto orgoglioso" per la riconferma. Critiche arrivano dalle opposizioni, con il capogruppo del Pd in Regione, Fabio Pizzul, che denuncia una giunta che "è la più numerosa possibile secondo le leggi, è fatta interamente da politici e non sembra legata a criteri di competenza". "È il poltronificio del centrodestra, costruito tutto intorno a logiche di partito, addirittura a partire da faide interne agli stessi partiti", rincara l'ex candidato del centrosinistra, Giorgio Gori. "Una nuova giunta che nasce vecchia, con il solito sistema di spartizione tra partiti. Altro che competenza e merito", è il commento del consigliere regionale M5S Dario Violi. E sulla presenza femminile è arrivato il disappunto delle consigliere regionali di centrosinistra che tuonano: "Non in linea con la previsione dello Statuto regionale che parla di 'riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo della Regione".