Friuli, chi è il candidato M5S Alessandro Fraleoni Morgera

Alessandro Fraleoni Morgera, classe 1970, è il candidato del Movimento 5 Stelle alle Regionali in Friuli Venezia Giulia. Ha 48 anni, è nato a Roma ed è cresciuto a Bologna, dove si è laureato in Chimica industriale per poi frequentare un master in direzione aziendale e conseguire un dottorato di ricerca in chimica industriale. Dal 2008 è ricercatore al Dipartimento di ingegneria e architettura all'Università di Trieste.

Alla presidenza dell'Associazione nazionale dottorandi e dottori di ricerca italiani, lancia la campagna 'Se potessi avere 1000 euro al mese', ottenendo nel 2008 l'innalzamento del salario dei dottorandi dagli allora 800 euro a 1000 euro netti mensili. Dal 2007 al 2013 è stato co-fondatore e presidente dell'Associazione italiana per la ricerca (Air), con l'intento di promuovere la ricerca come volano economico. Ha iniziato la sua attività politica nel 2009 tesserandosi con Alleanza nazionale, per poi allontanarsi dai partiti tradizionali. Dal 2012 si avvicina attivamente al M5S, che lo sostiene il 29 aprile come candidato presidente alle regionali del Friuli Venezia Giulia.

Il suo programma mira a garantire ai cittadini una migliore qualità della vita partendo da alcuni settori fondamentali come innovazione, ricerca e digitalizzazione, soprattutto al fine di rendere competitive anche sui mercati internazionali le imprese regionali. Capitalizzando la presenza sul territorio di centri di ricerca e alta formazione, fra le più elevate in Europa, il pentastellato punta a trasformare la regione in una Silicon Valley d'Europa, potenziando trasferimento tecnologico e sviluppo e abolendo le delocalizzazioni. Punti chiave sono anche rimettere il cittadino al centro delle politiche sanitarie; garantire attenzione all'ambiente e supportare le famiglie potenziando gli asili nido pubblici, familiari e aziendali, ma anche abbattendo le rette per i nuovi genitori e garantendo misure precise per il sostegno agli anziani.