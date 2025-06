Milano, 22 giu. (LaPresse) – “Arrivano notizie allarmanti dal Medioriente, in particolare dall’Iran. In questo scenario drammatico che include Israele e Palestina, rischia di far cadere nell’oblio la sofferenza quotidiana della popolazione, specialemente a Gaza, dove la necessità del sostegno umanitario si fa sempre più pressante”. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’Angelus.

