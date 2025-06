Roma, 22 giu. (LaPresse) – “Non so quanto spazio sia rimasto per la diplomazia”. Così il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, durante una conferenza stampa. “Ora dobbiamo vedere quanto spazio rimane per la diplomazia, vedremo”, ha rimarcato, “sicuramente la porta della diplomazia deve sempre restare aperta, ma non è questa la situazione, dobbiamo rispondere sulla base del nostro legittimo diritto all’autodifesa e lo faremo fin quando sarà necessario”. “Sono stati gli stati uniti che hanno tradito la diplomazia, hanno dato luce verde se non hanno addirittura istruito gli israeliani per attaccarci”, ha affermato Araghchi, “hanno dimostrato di non capire la diplomazia ma solo il linguaggio della forza”, “gli Usa non hanno alcun rispetto della carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”.

