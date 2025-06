Roma, 22 giu. (LaPresse) – Mosca “condanna fermamente” gli attacchi americani agli impianti nucleari in Iran, questa “decisione irresponsabile” viola gravemente la Carta delle Nazioni Unite”. Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri russo, citato dalla Tass. “La Russia condanna fermamente gli attacchi degli Stati Uniti contro una serie di impianti nucleari in Iran all’alba del 22 giugno, che hanno fatto seguito agli attacchi israeliani contro la Repubblica islamica”, afferma il dipartimento diplomatico, “la decisione irresponsabile di sottoporre il territorio di uno Stato sovrano ad attacchi missilistici e bombe, indipendentemente dagli argomenti utilizzati per giustificarla, viola gravemente il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che in precedenza avevano inequivocabilmente qualificato tali azioni come inaccettabili”.

