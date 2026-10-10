Usa, Trump al comizio di Syracuse con Mike Tyson: "Non voglio combattere contro di lui"

(LaPresse) Donald Trump sale sul palco a Syracuse, nello Stato di New York, e al suo fianco arriva anche Mike Tyson. Venerdì, durante il comizio, il presidente degli Stati Uniti ha invitato l’ex campione mondiale di pugilato a raggiungerlo davanti al pubblico. “Non sarei mai qui al mondo se non fosse per un presidente come Donald Trump”, ha dichiarato Tyson, ringraziandolo per l’invito. Trump ha poi scherzato sul passato sportivo del pugile: “Non voglio combattere contro di lui. L’ho visto salire sul ring tantissime volte. Era un tipo che incuteva timore”. Il presidente ha quindi aggiunto: “Penso che oggi abbia un aspetto migliore rispetto a 30 anni fa. Stai benissimo, Mike”.