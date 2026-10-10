Perù, migliaia di fan in fila dall’alba per il concerto dei BTS a Lima

(LaPresse) Trucchi elaborati, abiti rossi e gadget ispirati ai loro idoli. Migliaia di fan dei BTS si sono radunati venerdì fuori dallo stadio San Marcos di Lima, in Perù, per assistere al secondo dei tre concerti del gruppo K-pop sudcoreano nella capitale. Alcuni sostenitori hanno viaggiato da altre parti del Paese pur di vedere la band dal vivo. I biglietti per gli spettacoli erano già esauriti, ma alcuni speravano ancora di riuscire a procurarsene uno all’ultimo minuto, mentre la folla continuava a crescere all’esterno dello stadio. L’ultimo appuntamento dei BTS a Lima è in programma sabato, quando si concluderà la serie di tre concerti nella capitale peruviana.