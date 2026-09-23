Colosseo chiude dopo la morte di un operaio: le immagini del sito archeologico vuoto

Un Colosseo spettrale quello che si vede nelle immagini girate all’interno del monumento simbolo di Roma mercoledì mattina, dopo la chiusura per lutto disposta dalle autorità per la morte di un operaio di 22anni nella notte tra martedì e mercoledì. Andrea Moretti, un operaio rocciatore della provincia di Teramo, è morto dopo essere precipitato da un’altezza di dieci metri mentre installava il nuovo impianto di illuminazione. “Su indicazione del ministro Giuli che è stato qui tutta la notte a seguire le drammatiche vicende della morte dell’operaio Andrea Moretti, abbiamo disposto la chiusura dell’intero parco e la sospensione di tutti i lavori in corso all’interno dell’intero territorio del Parco del Colosseo”, ha detto Simone Quilici, direttore del Parco Archeologico del Colosseo.