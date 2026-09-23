Operaio morto al Colosseo, disposta la chiusura del monumento

Si chiamava Andrea Moretti, l’operaio di 22 anni morto nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo mentre lavorava alla nuova illuminazione del celebre sito di Roma. Secondo le ricostruzioni, il giovane, che lavorava per una ditta di Teramo, è precipitato da una decina di metri da una impalcatura. Aveva l’imbracatura indossata ma non agganciata alla fune. Nel cantiere erano presenti altri due operai, che sono stati ascoltati dagli investigatori. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Acquisita la documentazione sull’appalto, saranno verificate la formazione e le condizioni di sicurezza degli operai impegnati. Sono state disposte inoltre verifiche sugli altri operai. Inutile l’intervento per rianimarlo degli addetti del 118. Sull’incidente indaga la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo.

Giuli dispone la chiusura del monumento

“Come da indicazioni ricevute dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nottetempo sul posto, il Parco archeologico del Colosseo ha disposto la chiusura dell’Anfiteatro Flavio in segno di lutto per la tragica scomparsa del lavoratore Andrea Moretti”. È quanto si legge un una nota. “La decisione, assunta già nella notte, è stata attuata dopo aver gestito il primo turno di visita, composto da migliaia di persone ignare dell’accaduto. Una chiusura immediata degli accessi avrebbe infatti determinato una forte concentrazione di visitatori all’esterno del monumento, con possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico. Terminato il regolare deflusso delle persone presenti, il Colosseo verrà chiuso al pubblico“.

Alessandro Giuli (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)

“Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi. Le poche parole che riusciamo a esprimere le dedichiamo ad Andrea, alla sua famiglia, ai suoi affetti: rivolgiamo a tutti il nostro profondo, dolente cordoglio di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro”, ha dichiarato Giuli. “Abbiamo trascorso la notte insieme con gli inquirenti, la famiglia, la salma della vittima e la polizia mortuaria – ha proseguito – Non c’è stato un solo momento in cui il MiC e il Parco del Colosseo, hanno mancato di essere vicini ad Andrea Moretti e alla sua famiglia. Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente nottetempo disposto una chiusura controllata del Parco del Colosseo”.

Il ministro ha reso omaggio con un mazzo di lilium bianchi con su scritto ‘Il ministro’ e davanti all’ingresso dell’Anfiteatro è stata disposta una grande corona di fiori con la scritta ‘In ricordo di Andrea. Il ministero della cultura’ a cordoglio dell’operaio morto: “Una corona del genere non si improvvisa in pochi minuti, perché abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia e che non vogliamo che si ripeta. Faremo di tutto perché esca fuori la verità e non si ripeta mai più quello che è successo”, ha aggiunto Giuli.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni (Foto Roberto Monaldo/LaPresse)

Meloni: “Sia fatta piena luce”

Sull’episodio è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni. “La notizia della tragica scomparsa di Andrea Moretti, operaio specializzato deceduto questa notte in seguito ad un incidente al Colosseo, ci colpisce e ci addolora profondamente“, ha dichiarato la presidente del Consiglio. “Voglio esprimere il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia, ai suoi cari e ai suoi colleghi in questo difficilissimo momento – ha proseguito – E formulare l’auspicio che sia fatta piena luce, nel più breve tempo possibile, sull’accaduto”.

“Morire a 22 anni è inaccettabile, e lo è ancora di più se questo accade sul posto di lavoro. Anche nel nome di Andrea continueremo a fare la nostra parte, ad impegnarci e a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più”, ha concluso.

M5S: “Giuli riferisca su morte operaio”

A chiedere la chiusura completa del Colosseo erano stati in mattinata gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura e in commissione lavoro. “Chiediamo che il ministro della Cultura venga a riferire fornendo ogni dettaglio su quanto accaduto, e su ogni elemento relativa al rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri del Colosseo e del patrimonio culturale pubblico italiano. Ci stringiamo al dolore della famiglia di Andrea Moretti. Oggi è una giornata di lutto, la comunità dei professionisti che a vario titolo porta avanti ogni giorno il proprio lavoro per il patrimonio culturale piange la sua morte”, hanno aggiunto.

Direttore Colosseo: “Chiusura totale già decisa stanotte”

“Su indicazione del ministro Giuli, che è stato qui tutta stanotte a seguire le vicende della morte dell’operaio Andrea Moretti, abbiamo disposto la chiusura dell’intero Parco, la sospensione di tutti i lavori in corso all’interno dell’intero territorio del Parco del Colosseo. Questa chiusura, questa mattina a quest’ora è dovuta all’organizzazione di tutte queste attività di sospensione. In primis consentire a chi non ha avuto il tempo di essere avvisato questa mattina di poter entrare e quindi garantire la visita a circa 6.500 persone. Le altre saranno preventivamente avvisate. Inoltre questa mattina abbiamo dovuto comunicare a tutte le ditte la sospensione dei lavori e non lo potevamo fare stanotte. In più abbiamo sospeso anche tutte le attività culturali in segno di rispetto e di lutto per la scomparsa di Andrea Moretti”. Così il direttore del Parco Archeologico del Colosseo Simone Quilici, a margine del sopralluogo al Colosseo dove nella notte è morto l’operaio di 22 anni Andrea Moretti.

Alfonsina Russo (Foto di Cecilia Fabiano/LaPresse)

“Siamo davvero affranti, distrutti, siamo stati tutta la notte qui. Per noi è stato veramente un grande dolore. Un ragazzo di 22 anni che ci ha lasciato. Questa giornata è veramente dedicata a lui, tutto il nostro cordoglio e commozione per la famiglia, la abbracciamo e le siamo vicini”, ha aggiunto la capo dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del MiC, Alfonsina Russo.

Gualtieri: “Morte operaio a Colosseo è dolore per tutta Roma”

“La morte di Andrea Moretti, che a soli 22 anni ha perso la vita questa notte mentre lavorava all’interno del Colosseo, ci lascia sgomenti e addolorati. È un dolore che colpisce tutta Roma. Alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi colleghi rivolgo il mio abbraccio e quello dell’intera amministrazione capitolina, nella consapevolezza che nessuna parola può colmare una perdita così straziante. Non possiamo accettare che si continui a morire lavorando. La sicurezza deve essere una priorità assoluta, un impegno concreto e quotidiano, perché tragedie come questa non devono più accadere”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Roberto Gualtieri (Foto Massimo Barsoum/LaPresse)

Piccolotti (Avs): “È strage lavoro, basta appalti al ribasso”

“Questa notte, poco dopo mezzanotte, Andrea Moretti, 22 anni, è morto precipitando da dieci metri mentre installava il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Lavorava per dare luce ad uno dei simboli del nostro Paese. È stato doveroso da parte del Ministro Giuli chiudere al pubblico il Colosseo. Fermarsi, tutte e tutti, deve però essere necessario a prendere atto di una verità drammatica: se si muore di lavoro persino nel luogo simbolo dell’Italia, il problema è strutturale. Una strage che, secondo l’Osservatorio nazionale di Bologna, dall’inizio dell’anno ha già superato le mille vittime”. Lo dichiara Elisabetta Piccolotti di Avs della Commissione Cultura alla Camera.

“Non bastano lutto e cordoglio. Dal Ministro Giuli e dalla Presidente Meloni ci aspettiamo provvedimenti: più ispettori e più controlli, stop agli appalti al massimo ribasso e ai subappalti a cascata, responsabilità chiare per chi – conclude Piccolotti – non garantisce la sicurezza”.

Landini: “Insopportabile che un ragazzo muoia in un cantiere pubblico“

“Pensare che un ragazzo di 22 anni debba morire, tra l’altro lavorando dentro a un cantiere pubblico, credo che indichi la gravità e l’insopportabile della situazione cui siamo giunti. Di nuovo stiamo parlando di un lavoratore che lavorava in una ditta d’appalto, tra l’altra in un settore pubblico”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, alla conferenza stampa per i 120 anni del sindacato.

“Non è un caso che noi stiamo raccogliendo firme per cambiare le leggi sul sistema degli appalti, perché questo sistema di fare imprese è un sistema che uccide e tutte le volte che si fa finta di piangere su un morto ma poi non si cambiano quelle leggi balorde che permettono di poter sfruttare le persone così fino a mettere in conto che possono anche morire, è una responsabilità politica che non può più essere taciuta”, ha concluso.

Maurizio Landini (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)

Rizzetto (FdI): “Necessario mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza dei lavoratori”

“Esprimo il mio profondo cordoglio per la morte di Andrea Moretti, il giovane operaio che ha perso la vita questa notte al Colosseo a causa di un incidente sul lavoro. Una tragedia che ci ricorda, ancora una volta, quanto sia necessario mantenere alta e costante l’attenzione sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Su questo fronte l’impegno delle istituzioni deve proseguire con determinazione, rafforzando gli strumenti di prevenzione, formazione e controllo, affinché ogni lavoratore possa svolgere la propria attività nelle condizioni di massima sicurezza. Confido che venga fatta piena luce sulla dinamica dell’accaduto e che siano accertate eventuali responsabilità. Alla famiglia di Andrea Moretti e ai suoi cari rivolgo la mia più sentita vicinanza”. Lo dichiara in una nota Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia, presidente della commissione lavoro della Camera.